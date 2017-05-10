كشفت مصادر عن الشخص المتسبب في إلغاء مباراة تكريم واعتزال لاعب الاتحاد محمد نور، والتي كان مقرراً إقامته غداً (الخميس) بملعب الجوهرة، بين فريق نور وأساطير العالم.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضي”، أن رجلاً خفياً معروف لدى نور وبعض المقربين من قضيته تحرك خلال الأيام الماضية ونقل معلومات مغلوطة للجنة المنشطات “وادا”، أدى إلى قيامها بإلغاء إقامة المباراة.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن الجهات المعنية في هيئة الرياضة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمباراة الاعتزال، حصلوا على موافقة من لجنة المنشطات لإقامة مباراة ودية بين محمد نور ورفاقه.
من جانب آخر، شن الإعلامي محمد البكيري هجوماً حاداً على من وصفه بالمتسبب في حفل إلغاء أسطورة نادي الاتحاد، حيث قال في تغريدة له على “تويتر”: “إلغاء حفل تكريم محمد نور، سيكشف دور الرجل القذر في تحريضه لأصدقائه في اللجنة الدولية للمنشطات، لمنع الحفل لوجود عبدالغني ضمن المشاركين”.
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