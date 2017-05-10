صدم محبو نجم الكرة السعودية و فريق الاتحاد محمد نور بإلغاء اللقاء المنتظر الذي كان من المقرر أن يقام الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة ) بين فريق نور و اساطير العالم لاسباب تتعلق بايقافه من لجنة المنشطات (وادا).
حيث عُلِم أن رجلا خفيا معروف عند محمد نور و بعض المقربين من قضية اللاعب تحرك خلال الايام القليلة الماضية لالغاء مواجهة تحدي الاساطير.
اذ أبلغ لجنة المنشطات الدولية وادا وصمم على نقل معلومات مغلوطة بالقول انها مباراة اعتزال , في وقت الذي أكد نور في مؤتمر الصحفي الذي عقده في 19 ابريل الماضي في حضور شركة صلة الرياضية المنظمة لهذه المباراة .
و تشير مصادر ( الرياضي ) أن اللاعب محمد نور تلقى امس الاول الاحد من الشركة المنظمة خبر الغاء تحدي الاساطير بين نور ورفاقه.
و تفاجأ نور بهذا الالغاء و فسر الكثيرون من متابعي الوسط الرياضي ان ما حدث لنور بالغاء المباراة ما هو الا امتداد لحالة المضايقات التي تعرض لها اللاعب في نسيرته الرياضية.
و من جانب آخر اكدت ذات المصادر أن الجهات المعنية في هيئة الرياضة بالتنسيق مع الشركة المنظمة حصلوا على موافقة من لجنة المنشطات (وادا) لاقامة ودية بين اللاعب محمد نور و رفاقه.
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