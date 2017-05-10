أكد نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد سعادته بافتتاح متجره الخاص في مدينة جدة والذي يعد باكورة مشاريعه التجارية.
وبين المولد أن فكرة المتجر جاءت بالشراكة مع أحد أصدقائه وتمنى أن ينجح المشروع حتى يستطيع افتتاح فروع أخرى له.
وأوضح نجم الفريق الاتحادي أنه شارو العديد من أصدقائه وزملائه بالفريق قبل البداء في تنفيذ المشروع ونصحوه بتنفيذ الفكرة مباشرة دون تردد حتى تعود عليه بالنفع في مستقبل الأيام.
ووصف المولد مشاريع النجمين ياسر القحطاني وأحمد الفريدي بالناجحة وتمنى أن يسير مشروعه التجاري على خطاهم.
وفي ختام حديثه قدم المولد شكره لجميع الحاضرين لحفل افتتاح المحل، مبدياً سعادته بالحضور الكبير لحفل التدشين.
وفق “عين اليوم”.
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