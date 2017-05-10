أنقذ رجل أمن طفلاً في عمر عامين من الموت، وذلك بعد أن نجح في التقاطه لحظة سقوطه من حافة سلم كهربائي في الدور الثاني، بأحد المجمعات التجارية بمدينة أبها.
وكان رجل الأمن يتسوق برفقة أسرته بأحد المجمعات التجارية، وفجأة انتبه لصراخ طفل كان متمسكاً بطرف سلم كهربائي، ووالده وبعض عمال المجمع يلاحقونه، فوقف رجل بجوار السلم وعندما بلغ السلم أقصى ارتفاع له سقط الطفل، فالتقطه قبل أن يصل الأرض، وسط تصفيق رواد المجمع، في حين سقطت والدة الطفل مغشياً عليها من هول المشهد.
وأفاد رجل الأمن وهو وكيل رقيب يدعى حزام الشهري، وفقاً لـ”المدينة”، أنه لاحظ والد الطفل وبعض عمال المجمع يحاولون اللحاق بالطفل المتمسك بحافة السلم الكهربائي، أنه توقع سقوطه خلال الفجوة الموجودة بين السلم الكهربائي والدور الثاني فبقي مترقباً، وهو ما مكنه من التقاط الطفل قبل أن يرتطم بالأرض.
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