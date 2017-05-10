أظهر مقطع فيديو لحظة اكتشاف رجال أمن بالحد الجنوبي، لألغام زرعها متسللون حوثيون ووضعوا بجوارها العلم اليمني بهدف استدراج الجنود المرابطين؛ حيث قال متداولو المقطع إنه كان في أحد الطرق بمحافظة شرورة بمنطقة نجران.
وبيّن الفيديو قيام جندي بإزالة التراب عن أحد الألغام التي زرعت بجانب الطريق، فيما تولى جندي ثان إزالة لغم آخر، ويظهر وضع العلم اليمني بجوار الألغام يرجح أنه لاستهداف مَن يريد الوصول إلى العلم بحيث ينفجر فيه اللغم.
وفق “أخبار 24”.
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