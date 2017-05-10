قررت دائرة قضائية في محكمة جدة أول أمس (الإثنين)، إحالة السائق الفلبيني “رينو” المشهور إعلامياً بـ”سائق حافلة الموت”، والذي تسبب قبل 9 سنوات في موت 4 أشخاص بينهم 3 مواطنين من أسرة واحدة، إلى مستشفى شهار في الطائف؛ للكشف عليه مجدداً وتشخيص قواه العقلية والتأكد من سلامته.
وجاء قرار المحكمة وفقاً لـ “عكاظ”، عقب مناقشتها في عدة جلسات سابقة على مدى عام تقارير طبية قدمت لها شكت في القوى العقلية للسائق، في الوقت الذي قدم فيه مدّعون بالحق الخاص تقارير طبية تثبت سلامة القوى العقلية للمتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر من العام 2008 حين استولى رينو على حافلة بالقوة مستغلاً نزول قائدها لأداء صلاة الفجر، وقادها عكس السير في طريق الحرمين في مدينة جدة متجاوزاً عدداً من الإشارات المرورية وصدم عدة مركبات ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص، وصدر حكم بقتله تعزيراً وإلزامه بدفع تلفيات تقدر بـ 250 ألف ريال، قبل أن تنقض المحكمة العليا هذا الحكم.
التعليقات 1
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10/05/2017 في 8:58 ص[3] رابط التعليق
وهل تم تحليل دمه من المسكرات أو المخدرات فتحويله بعد أكثر من عشر سنوات لمستشفى متخصص في الا مراض العقلية يدين الجهات الأمنية بالإهمال والتهاون وعدم ادراك المسئولية ؟؟؟؟؟
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