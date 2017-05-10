وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوات لعدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية؛ لحضور “القمة العربية الإسلامية – الأميركية”، التي تستضيفها المملكة نهاية الشهر الجاري.
ووجه الملك سلمان أمس (الثلاثاء) وأول من أمس (الإثنين) دعوات إلى كل من: الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وملك المغرب محمد السادس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
كما وجه خادم الحرمين دعوات لرؤساء كل من: الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتركيا رجب طيب أردوغان وتونس الباجي قايد السبسي، والعراق الدكتور محمد فؤاد معصوم، واليمن عبدربه منصور هادي، إضافة إلى رئيس النيجر محمدو ايسفو، والجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف؛ لحضور القمة.وفق “أخبار 24”.
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