رفعت مواطنة بمنطقة حائل دعوى تزوير ضد شقيقها، تتهمه فيها باستغلال اسمها في استخراج تأشيرات عمل بطريقة غير نظامية، والتسبب في حرمانها من الوظيفة وراتب الضمان الاجتماعي وحافز.
وأوضحت المواطنة وتدعى “أم نواف” وفقا ل “عاجل”، وهي متزوجة وأم لطفلين، أن أخاها استغل اسمها في تسجيل موقع زراعي دون علمها واستخرج تأشيرات عمالة زراعية بشكل غير نظامي دون موافقتها.
وأضافت أنها راجعت مكتب العمل بحائل وعلمت أن أخاها أنهى إجراءات استخراج التأشيرة بتوكيل وتفويض منها، مؤكدة أنها لم تعطه أي تفويض أو وكالة.
وأشارت إلى أن أخاها قام باستغلالها وتسجيلها في التأمينات الاجتماعية ما أدى لإيقاف راتبها من الضمان خلال فترة طلاقها من زوجها الأول دون معرفتها الأسباب، وحرمانها من “حافز”، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإنصافها ضد أخيها.
التعليقات 1
ملقوف الخبر
10/05/2017 في 9:15 ص[3] رابط التعليق
هناك أناس لا يستحقون كلمة أخ ومنهم هذا الذي يجب على الجهات المختصة إيقافه عند حده ومجازاته على ما فعل ؟؟؟؟؟
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