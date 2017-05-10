نشرت هيئة الإحصاء وفقاً لبيانات وزارة العدل إحصائية بعدد صكوك الطلاق وعدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم خلال العام الماضي 1437 في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد عقود الزواج الموثقة عن طريق المحاكم ومأذوني الأنكحة يبلغ 157870 عقداً، في حين يبلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 53604 صكوك.
وأفادت الإحصائية بأن أكثر مناطق المملكة تسجيلاً لصكوك الطلاق وعقود الزواج هي منطقة مكة المكرمة؛ حيث سجلت خلال العام الماضي 16510 صكوك طلاق و44937 عقد زواج.وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على كامل الإحصائية على هذاالرابط .
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