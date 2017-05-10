قال مقيم هندي إنه تمكن خلال فترة عمله في المملكة من تعليم أبنائه أفضل تعليم، إذ إن ابنه الأكبر يعمل مهندسًا ميكانيكيًا في قطر، وابنه الآخر سيتخرج في تخصص الصيدلة، وابنتاه تعملان في مجال التمريض.
وأضاف السيد باوا أبوبكر، بحسب “اليوم”، أنه عمل لمدة 36 عاماً في محل تصوير بمدينة العيون في محافظة الأحساء، مشيراً إلى أن هدفه من العمل هو كسب المال من عرق جبينه من أجل تعليم أبنائه.
وأفاد بأنه تحقق له الآن ما يريد، وسيغادر المملكة هذا العام إلى بلاده، مؤكداً أنه لن ينسى سكان وأهالي مدينة العيون ويعتبرهم أهله، ولذلك سيحرص على زيارتهم بين فترة وأخرى.
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