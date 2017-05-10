أعلن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، امس (الثلاثاء)، عن صدور توجيه سامٍ بفتح مكتب الشؤون القنصلية في جدة لسفارة المملكة في صنعاء وقنصليتها في عدن.
وكتب السفير آل جابر على حسابه في “تويتر”: “يسرني أن أعلن عن صدور التوجيه السامي الكريم بفتح مكتب الشؤون القنصلية بجدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن وإصدار التاشيرات من المكتب”.
وأضاف: “ستتولى مكاتب الخدمات المعتمدة لدى السفارة بصنعاء والقنصلية بعدن استلام الجوازات والوثائق وإرسالها لمكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة في جدة”، مؤكداً على حرص قيادة المملكة على دعم الأشقاء اليمنيين في كافة المجالات.وفق “أخبار 24”.
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