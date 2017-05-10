أقيم اليوم الثلاثاء 13/8/ 1483هـ حلقة ابن حجر العسقلاني باليمامة التابع لجمعية البر الخيرية الحفل النهائي للدارسات الحلقات ( الابتدائي _والمتوسط والجامعي _والامهات ) .
حيث إبتدأ الحفل ب القران الكريم
ومن ثم انشودة ترحيبيه ومشهد عن آداب المجالس قام بإعداده طالبات المرحله المتوسط والثانوي والجامعي وتخللها قصيدة شعريه من إلقاء الأستاذة /سكبه عبسي هذا قامت إدارية الدار /أبرار المعيذر بالنيابة عن مديرة الدار الأستاذة / أريج الهويدي بتكريم الحافظات لكتاب الله وقامت مشكورة بتكريم المعلمات واشادت بجهودهن في تعليم كتاب الله .
كما تتقدم عضوات الدار بالشكر لمديرة الدار الأستاذة / أريج الهويدي بدعمها لهدايا للدارسات والشكر موصول لجمعية البر الخيرية لدعمها الدائم والمتواصل للجامع من هدايا والإحتياجات للجامع ومقر الحلقات .
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