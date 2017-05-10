تعلن أكاديمية الدلم لكرة القدم بالتعاون مع نادي الشرق الرياضي ومركز التنمية الإجتماعية بالدلم عن إقامة ورشة عمل في “التدريب الحديث بكرة القدم ” نظري وعملي يقدمها المحاضر الآسيوي الكابتن جمال علي الحساني ، تقام الورشة خلال 18-19-20/05/217 م برسوم اشتراك ٣٠٠ ريال للتواصل واتساب ٠٥٠٥٥٥٢٢٥١.
تشتمل الورشة على عدد من المحاور:ـ
١- الاحماء الحديث بكرة القدم .
٢- نظرية GAG في تدريب كرة القدم (نظري وعملي )
٣- شرح لطريقة اللعب الحديثة ١-٣-١-٣-٣ تشيلسي كونتي .
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