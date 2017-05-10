احتفل مسؤولي المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بالخرج مع أهالي حي الورود بختام أنشطة حلقات القرآن التابعة للمركز الخيري بتكريم طلاب حلقات جامع محمد بن مسلمة رضي الله عنه وكان من ضمنهم أصغر الحافظين بالمحافظة وهم الطالب الحافظ سعد بن خالد القحطاني والبالغ من العمر ١٢ عاما والطالب الحافظ فيصل بن خالد القحطاني البالغ من العمر ١١ عاما والذين أتما حفظ القرآن كاملا .
حضر الحفل ممثل المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه الذي هو ضيف هذا الحفل الشيخ صالح بن إبراهيم الصويلح مشرف عام الحلقات بالمركز الخيري وعلومه والشيخ خالد الكنهل النائب التنفيذي للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه كما حضر حفل التكريم عدد من قادة مدارس المحافظة ومنهم الأستاذ محمد بن سعد القرني قائد مدرسة موسى بن نصير والمرشد الطلابي وعدد من المعلمين بالمدرسة لتكريم ابنهم الطالب الحافظ فيصل القحطاني بتقديم درع ومبلغ مالي وكذلك الأستاذ ثامر الغامدي وكيل ثانوية الملك عبدالله والأستاذ عبدالعزيز السعيس .
كما قام إمام الجامع الشيخ عبدالله بن علي الغانم بتكريم طلاب الحلقات عامة والخاتمين للقرآن خاصة وكذلك قدم بعض الأهالي ومنهم الأستاذ عبدالله الذيابي هدايا لأبنائه الخاتمين للقرآن وقد ألقيت كلمة لمشرف الحلقات بالجامع وهو والد الطالبين الحافظين الشيخ خالد القحطاني والتي أثرت في الحضور بعد أن خالجه البكاء فرحة بأن وفق الله أبنائه لختم القرآن حفظاً وتجويداً وتوالت فقرات الحفل بكلمة لقائد مدرسة موسى بن نصير الأستاذ محمد القرني ثم كلمة للأستاذ مساعد المساعد المشرف على المركز النسائي بالجامع ثم كلمة للشيخ الكنهل قدم شكره للقائمين على الحفل وهنأهم بنجاح الحفل وبإحتفالهم بأبنائهم الحافظين لكتاب الله ثم تلاها تكريم لطلاب الحلقات ومعلميها ثم دروع وهدايا تذكارية لضيوف الحفل ولبعض الأهالي على جهودهم في خدمة الجامع ومرافقه وحلقاته .
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