في حفل بهيج بقاعة اليمامة للإحتفالات ، كرمت إدارة التعليم المدارس المتميزة في التوعية الإسلامية، وقد حصدت مدرسة النخبة عدة مراكز على مستوي منافسات المعلمين والطلاب في كتاب الله، وقد تم تكريم المعلمين والطلاب المتميزين كما تم تكريم المدرسة ممثله في وكيلها الأستاذ فوزي الطنوبي.
كما اقيم اليوم تكريم من قبل مدير المدرسة الأستاذ محمد عبد الله الزهراني للمعلمين والطلاب على تميزهم في برامج التوعية الإسلامية وحفظ القرآن الكريم.
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