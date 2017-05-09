اقام نادي حي ابن النفيس بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج وضمن الشراكات المجتمعية معرضاً توعوياً عن المخدرات في مقر النادي يوم الأحد الماضي الموافق 11 / 8 / 1438 هـ ويستمر لمدة اربعة أيام حيث تم افتتاح المعرض بحضور المشرف المتابع لأندية الحي الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين.
حيث قدم الأستاذ بدر بن محمد الودعاني شرحاً مفصلاً للحضور بين فيها أخطار وأضرار المخدرات حيث سلط الضوء على انتشار اصحاب السوء بالذات في هذه الفترة (الاختبارات).
وفي نهاية العرض قدم الأستاذ عبدالعزيز الشاهين والأستاذ عقيل العنزي بالغ شكرهم لمُمثل ادارة مكافحة المخدرات لمبادرتهم في خدمة وتوعيه النشء
الجدير بالذكر ان المعرض يستقبل طلاب ومرتادي النادي من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء
الى يوم الأربعاء الموافق 14 / 8 / 1438 هـ
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معرض التوعية بأضرار المخدرات بنادي حي ابن النفيس بحي الورود
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
اقام نادي حي ابن النفيس بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج وضمن الشراكات المجتمعية معرضاً توعوياً عن المخدرات في مقر النادي يوم الأحد الماضي الموافق 11 / 8 / 1438 هـ ويستمر لمدة اربعة أيام حيث تم افتتاح المعرض بحضور المشرف المتابع لأندية الحي الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين.
اقام نادي حي ابن النفيس بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج وضمن الشراكات المجتمعية معرضاً توعوياً عن المخدرات في مقر النادي يوم الأحد الماضي الموافق 11 / 8 / 1438 هـ ويستمر لمدة اربعة أيام حيث تم افتتاح المعرض بحضور المشرف المتابع لأندية الحي الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين.
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