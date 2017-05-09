كرمت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية ( بنات ) خاتمات القرآن الكريم طالبات الصف الثالث متوسط في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، كما كرمت الفائزات في مسابقات التوعية الإسلامية على مستوى المحافظة بدعم من سعادة مدير التعليم د.عبدالرحمن عبدالله العبدالجبار،وسعادة المساعد للشؤون التعليمية (بنات) أ. شريفة بنت شعلان القرني ، حيث قدمت للجميع الهدايا العينية وشهادات شكر وتقدير وميداليات إهداء للخاتمات . وقد بلغ عدد الطالبات الخاتمات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة في محافظة الخرج (215) طالبة ، وبلغ عدد الفائزات في المسابقات السنوية للتوعية الإسلامية ( 92 ) طالبة و (22) موظفة و (5) من أمهات الطالبات .
حيث تم تكريم الفائزات للعام الدراسي 1437 / 1438 هـ في مسابقات التوعية الإسلامية التالية: مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز– حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم الدورة ( 19 ) ، مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز –رحمه الله-لحفظ الحديث الشريف الدورة ( 12 ) ، مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين الدورة ( 21 ) ، مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبر ) . مسابقة القرآن الكريم لطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم على جائزة الجمعية السعودية للقرآن وعلومه ( تبيان ) . المسابقة العلمية ( البنيان المرصوص ) في حفظ متون الأحاديث النبوية . بالإضافة إلى المسابقة المسابقة الالكترونية على كتيب ( تعظيم التوحيد في نفوس الصغار ) للموظفات والأمهات.
واعترافاً بالفضل لأهل الفضل تم تكريم من ساهم في مسيرة نجاح هذه المسابقات صانعات الإنجاز والمضحيات بالوقت والجهد مسؤولات التوعية الإسلامية ومسؤولات حلقات حفظ القرآن الكريم المتميزات في مدارس المحافظة و لجان التحكيم لمسابقات التوعية الإسلامية كما تم تكريم قائدات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وكذلك قائدات المدارس المتميزات في دعم التوعية الإسلامية في مدارسهن . والمدارس التي حققت أعلى نسبة في عدد المشاركات في حلقات حفظ القرآن الكريم . كما تم تكريم المشرف العام على مدارس فرسان الجزيرة الأهلية وقائدة مدرسة ابتدائية فرسان الجزيرة الأهلية على تحقيقهم للشراكة المجتمعية واستضافتها لتصفيات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبر ) على مستوى محافظة الخرج للعام الدراسي 1437/ 1438 هـ .
وبهذه المناسبة عبرت رئيسة قسم التوعية الإسلامية أ. زهرة الشدي عن سعادتها بتكريم حافظات كتاب الله مبينة نعمة الله تعالى على بلادنا المبارك بالتمسكِ بنورِ الوحيين مشيدة بعناية ولاة أمرنا -حفظهم الله- بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخدمتهما فما ادخروا جهداً في رعايةِ حفظةِ الوحيين في كلِّ المناسباتِ وفي شتى المحافلِ حتى غدت هذه البلادُ المباركةُ وللهِ الحمدُ قدوةً يحتذى بها .. ومن ذلك ما قامت به من تنظيم المسابقات التنافسية المحليةِ والدوليةِ ودعمها مادياً ومعنوياً وتشرفت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتوعية الإسلامية بالإشراف عليها.حيث تضمنت خطة الإدارة العامة للتوعية الإسلامية عدد من المبادرات منها مبادرة إتقان والتي حملت في ثناياها تحفيز الطلاب والطالبات للمسابقات والتنافس عليها ومن أهدافها العناية بالقرآن وتعزيز اهتمام الطلاب بتدبره وتعلمه ، ومبادرة الإثراء المعرفي التي تسهم في فهم السنة النبوية ومعرفة الأحكام الشرعية ، حيث تُعنى هذه البرامج والمسابقات بالقرآن الكريم تعلما وتأدبا وتربية على هدي النبي و أحْيت روح التنافس بين الطالبات لما فيه سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة ،فربط الناشئة بكتاب الله وسنة نبيه تشجيع لهم علىالحفظ وتعلم الأحكام وتدبر المعاني وله الأثر البالغ في تحديد سلوكهم وتزكية نفوسهم وأخلاقهم.
وقدمت الشدي شكرها الجزيل بعد شكر الله تعالى لسعادة مدير التعليم د. عبد الرحمن بن عبد الله العبد الجبار والمساعد للشؤون التعليمية –بنات – أ. شريفة بنت شعلان القرني مبينة أن ما كان من نجاح لمدارس التحفيظ و لهذه المسابقات المباركة هو بفضل الله وتوفيقه ثم باهتمامهما الدائم ودعمهما المتواصل والدؤوب لمشاريع قسم التوعية الإسلامية ، كما أشادت بجهود كل من وقف خلف هذه المسابقات المباركة من قائدات وموظفات طرحاً ودعماً وتحفيزاً ومتابعة ، مهنئة بهذه المناسبة الأسر الرائدة من حفزوا بناتهم على المشاركة ، كما قدمت تهنئتها لبناتها الطالبات بهذا الشرف العظيم بأن وفقهن الله عزَّ وجل لحفظ كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهنئة لهن هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، فهن أحق الناس بالتكريم ، فإن من إجلال الله تعالى إكرام حافظ القرآن ، موصية لهن بأن يحافظن على ما حفظن و يتمسكن بآدابهما ويعملن بأحكامهما ويتزين بأخلاقهما ..
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