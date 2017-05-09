شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة نادي الاتحاد مساء الأحد الماضي، انفعال رئيس النادي، حاتم باعشن من أسئلة الإعلامي محمد العميري، ورد على السؤال الذي وجهه له بحدة.
ورصد مقطع فيديو باعشن وهو يتهامس مع نائبه عمر أحمد مسعود، حول العميري، لينبه مسعود باعشن بأن الميكرفون الذي أمامه مفتوح وينقل الصوت.
بعدها قام الإعلامي محمد العميري بتوجيه أسئلة لباعشن حول عقود الاحترافيين والمدربين وكافة قضايا الاتحاد وتعامل الإدارة السابقة معها، ليرد باعشن بحدة بأنه يحترم كل الإدارات السابقة.
وأضاف باعشن في رده على الإعلامي العميري: “لا أحب أن أذكر الإدارات، لكن عندك التواريخ، وما شاء الله عليك ذكي، كان تقدر تطلعها من التواريخ، أنا أعطيك “أرقام” وعليك أن تحللها أنت”.
ورصدت الكاميرا مسعود وهو يهمس لباعشن ويطالبه بالهدوء وعدم الانجرار خلف استفزازت العميري، فأجابه باعشن بأنه رد على العميري كما يستحق.
من جانبه، علّق الإعلامي محمد العميري على ما حدث قائلاً، وفقاً لـ”عين اليوم” إنه تفاجأ من انفعال رئيس نادي الاتحاد، رغم أنه معروف بالهدوء، مشيراً إلى أن إجابات باعشن لم تكن في محلها.
وأضاف العميري: “أعتقد أن إدارة باعشن ارتكبت أخطاء مثل بقية الإدارات التي ترأست النادي”.
وكانت أسئلة العميري تدور حول قضيتي مونتاري وترويسي الأسترالي ودور الإدارة في التواصل مع الإدارة السابقة إضافة لسؤال عن الأوراق والبيانات المفقودة في عهد أي إدارة فُقدت.
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