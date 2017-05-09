شن اللاعب السابق في ناديي الوحده والنصر علاء الكويكبي هجوما لاذعا على أمين اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات السابق والمستشار الحالي “بدر السعيد” واصفا اياه بالسوسه والمتسبب الرئيسي في الغاء احتفال نور واقامة مباراة الاساطير مستغلا غياب رئيس الهيئة الرياضة السابق الأمير عبدالله بن مساعد عن المشهد الرياضي ولوجود ثغرات ارتكبها المنظمون بسبب علاقاته اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” وتسريب بعض المعلومات المغلوطة لهم المباراة مؤكداً ان حديثه الحالي ليس له علاقة بإيقافه بتهمة انتهاك انظمة المنشطات قبل عشر سنوات وكان الكويكبي أطلق تلك الاتهامات من خلال حديثه عبر إذاعة “يو اف ام” في برنامج “مانشيت”.وفق “الإقتصادية”.
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الكويكبي :السوسه هو المتسبب في الغاء حفل الأساطير
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