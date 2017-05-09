أصدر نادي النصر بيانا اليوم (الثلاثاء)، عبر فيه عن استيائه مما وقع من أحداث لجماهير النادي في مباراة الفريق أمام الهلال يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنه تواصل مع المسؤولين أثناء الأحداث دون استجابة منهم.
وجاء في البيان أن إدارة النادي “تابعت منذ اللحظة الأولى الأحداث التي تعرضت لها جماهير النادي في مباراة الفريق أمام الهلال في الجولة الأخيرة من الدوري، والتي تعد سابقة خطيرة في التنافس الرياضي، ولم تكن متوقعة على الاطلاق نتيجة الترتيبات المسبقة للمباراة، التي تم الاتفاق عليها بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبإستاد الملك فهد الدولي، وبحضور جميع الجهات المعنية والمنظمة للمباراة بما فيها الجهات الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في الملعب ”.
وأوضح البيان أنه كان حريا بالجميع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، إلا أنه وبكل أسف تم التجاوز على النظام وصاحب عملية دخول الجماهير للمدرجات فوضى تسببت في إلحاق الضرر والإيذاء بجماهير نادي النصر وكان لها آثار سلبية على الحدث بشكل عام.
وأضاف أن ادارة النادي سعت منذ بداية شرارة هذه الأحداث للتواصل مع المعنيين بالأمر والمسؤولين عن التنظيم بالملعب إلا أننا لم نجد منهم أي تفاعل مع ما يحدث أمامهم، بل إن كل مسؤول منهم كان يرمي بالمسؤولية على الآخر وسط مشاهدات منهم لكل الأحداث.وفق “أخبار 24”.
وأشار البيان إلى أنه تم التواصل من قبل رئيس النادي في حينه مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة دوري المحترفين حيث وضعهم أمام الأمر الواقع، مشددا على أن ما حدث أمر مرفوض لا يقبله أي مسؤول تهمه مصلحة الرياضة السعودية، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وجماهيره ومحاسبة المقصرين والمتسببين في ما حدث.
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