أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تجديد عقد الشراكة الإستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية لمدة 3 سنوات أخرى، مقابل 56 مليون ريال للموسم الواحد بمبلغ إجمالي 168 مليون ريال، بزيادة 10% عن العقد السابق.
بدوره أكد رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، أن تجديد العقد جاء بعد النجاحات التي حققها الجانبان خلال فترة عقد الرعاية والشراكة الأول.
وكان النادي الأهلي وقع في العام 2014م عقد رعاية وشراكة إستراتيجية من شركة الخطوط الجوية القطرية امتد لـ3 سنوات.وفق “أخبار 24”.
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