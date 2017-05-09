استجاب ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمناشدات التي نُشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناة المعلق الرياضي والصحفي محمد رمضان الصحية والمادية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقله إعلاميون اليوم (الثلاثاء)، تكفله بسداد ديون المعلق محمد رمضان وعلاجه على نفقته الخاصة.
يُذكر أن المعلق الرياضي محمد رمضان ظهر في مقطع فيديو مع الفنان فايز المالكي أوضح من خلاله معاناته الصحية والمادية وكيف أقعده المرض على كرسي متحرك، وطلب المساعدة في حل مشاكله، وناشد ولي ولي العهد علاجه وابنته وزوجته على نفقة الدولة وسداد مديونياته.وفق “أخبار 24”.
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