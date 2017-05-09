علقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اليوم (الثلاثاء)، على مقطع فيديو يوثق حادث سقوط الطالب الكازاخستاني أحمد نوركلين في إحدى المدارس الابتدائية من الدور الثاني بعد تسلقه حاجز الدرج ما أدى لوفاته، وذلك بعد التعليقات التي صاحبت الفيديو حول انخفاض حاجز الدرج بشكل خطير.
وأوضحت أن الحادثة تحظى بمتابعة إدارة التعليم والجهات المختصة، مؤكدة أنها شكلت فريقاً متخصصاً للتحقيق وإعداد تقرير بشأن الحادثة، مشيرة إلى أن فريق التحقيق أصدر تقريره الأولي، وستعلَن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأضافت إدارة التعليم أن مبنى المدرسة مصمم للخدمات التعليمية، لافتة إلى أن هذا النموذج من المباني التعليمية معتمد في كافة مناطق المملكة، ولم تبدِ الجهات الحكومية المختصة أي ملاحظات عليه.
يشار إلى أن الطالب المتوفى يدعى أحمد نوركلين ويدرس في الصف الأول الابتدائي، بمدرسة محمد القشيري لتحفيظ القرآن الكريم، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح لحظة تسلقه لحاجز درج المدرسة وانزلاقه وسقوطه إلى الأسفل ما أدى لوفاته.وفق “أخبار 24”.
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