قال ظاهر الطوالة الشمري، والد الطالبة “أشواق” التي قامت بقيادة السيارة في حائل بعد تعرض قائدها لعارض صحي، إنه قام بنفسه بتعليم ابنته قيادة السيارة، وأنه يسمح لها في بعض الأحيان بالقيادة خاصةً في الحالات الطارئة.
وأوضح أن ابنته كانت تقود السيارة عند ذهابه وإيابه من المنزل إلى مزرعته، مضيفاً أن زوجته كانت مريضة ذات مرة فقامت ابنته “أشواق” بقيادة السيارة ونقلتها من المزرعة إلى المنزل.
وأشار إلى أنها قامت بقيادة السيارة بعد إعياء السائق؛ نظراً لأن المنزل كان على مسافة نحو 10 كيلو مترات فقط.
وكانت الطالبة “أشواق” الشمري” التي تعيش في بلدة العش جنوب حائل، قد قامت بقيادة حافلة الجامعة بعد تعرض صاحبها للإعياء وهم في طريق العودة إلى المنزل، حيث قدمت زميلاتها الإسعافات الأولية للسائق، بينما تولت هي قيادة السيارة حتى أوصلته إلى المنزل.
وفق “أخبار 24”.
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