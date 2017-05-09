استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر السلام في جدة اليوم الثلاثاء، الأمراء والعلماء وجموعاً من المواطنين، الذين حضروا لتحيته والسلام عليه، وذلك بحضور أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.
كما حضر الاستقبال المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الأمير خالد بن فيصل بن تركي، بجانب حضور عدد من الأمراء والعلماء وعدد من المواطنين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل الجمعة قبل الماضي إلى مدينة جدة قادماً إليها من العاصمة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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