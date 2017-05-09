أظهرت شهادة الوفاة التي أصدرها مكتب الأحوال المدنية بمحافظة ضباء لشهيد عملية السطو المسلح الجمعة الماضية الرقيب أول عطاالله الحويطي، كتابة جملة “شهيد واجب” أمام خانة سبب الوفاة.
واعتبرت أسرة الشهيد وفقا لـ”سبق” ما كتب بمثابة وسام فخر واعتزاز سيبقى أثره الطيب لهم ولأبنائه.
وأكدوا أن تعازي قيادات المملكة لهم وزيارة أمير المنطقة لمنزلهم ترك أثراً طيباً في نفوس الجميع.
وكانت محافظة ضباء بمنطقة تبوك قد شهدت الجمعة الماضية جريمة سطو مسلح على أحد محال الذهب، حيث ارتدى الجاني زياً نسائياً وأخفى سلاحه الناري، وفور تدخل الشرطة، أطلق النار على رجل الأمن الحويطي والبائع، ما أدى لوفاتهما، كما أصاب شخصاً ثالثاً.
يذكر أن الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه بترقية الشهيد الحويطي لرتبة رئيس رقباء، وأن يعامَل معاملة الشهداء، كما قدم لأبناء الشهيد مساعدة مالية عاجلة.
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