اعتبرت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أن التأمين الإلزامي للمركبات في المملكة مكلف جداً مقارنة بما هو عليه في الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج.
وفيما رأت الوكالة، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن معظم شركات التأمين العاملة في المملكة مربحة جداً على الصعيدين الاستثماري وأرباح الاكتتاب الفنية، توقعت أن يحقق قطاع التأمين في المملكة خلال العام الحالي 2017 نسبة نمو تصل 5%، وقد يصل نموه بنهاية 2018 بين 10 و15%.
بدوره أوضح مدير الوكالة ديفد أنتوني، أن 55% من المركبات في المملكة وهي أكثر من 12 ألف مركبة غير مؤمنة، مشيراً إلى أن 45% من سائقي السيارات المؤمنة يسددون قيمة أضرار تسبب فيها سائقون آخرون غير مؤمنين، عازياً ارتفاع تكلفة تأمين المركبات في المملكة إلى ارتفاع معدل الحوادث المرورية، مقارنة بالمعدل العالمي.
ولفت أنتوني إلى أن 5 شركات فقط من أصل 19 شركة تأمين عاملة في المملكة هي التي حققت خسائر خلال عام 2016م، لذلك القول بأن غالبية شركات التأمين في المملكة خاسرة قول غير صحيح.
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