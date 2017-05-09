ذكر مصدر داخل نادي الزمالك المصري، أن اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”، الذي انتهت إعارته لنادي اتحاد جدة، عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور، نجل رئيس النادي، طالبه فيها بالتوسط لدى والده للاستمرار في الاحتراف بالخارج.
وأوضح المصدر وفقاً لموقع “يلا كورة” المصري، أن كهربا في اجتماعه مع أمير أمس، طلب منه إقناع والده بتخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عنه؛ لتمكينه من مواصلة مشواره الاحترافي، خاصة بعد تلقيه عروضاً من أندية سعودية وإماراتية وقطرية.
وكان مرتضى منصور قد حدد مبلغ 5 ملايين دولار للحصول على خدمات كهربا على سبيل الإعارة، أو الحصول على 15 مليون دولار لبيعه نهائياً، وهو ما رآه اللاعب مطلباً مالياً كبيراً.
يذكر أن كهربا لعب في صفوف فريق الاتحاد خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وسجل 16 هدفاً في دوري جميل، كما ساهم في تتويج فريقه بكأس ولي العهد بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية.
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