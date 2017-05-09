علمت مصادر أن إدارة الهلال اتفقت بصفة نهائية مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز على تمديد عقده لمدة عام واحد مقابل مليون ونصف المليون دولار، ويحظى الملقب بـ”ملك الدوري” بثقة كبيرة من أنصار الفريق الأزرق بعد الحصول على “دوري جميل” والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا ودور الأربعة في كأس الملك، فيما ألمحت المصادر إلى استمرار لاعب الوسط الأروغوياني نيكولاس ميليسي مع الفريق لفترة جديدة، وسط مطالبة جماهيرية باستمرار المهاجم السوري المتألق عمر خربين الذي يملك عقده نادي الظفرة الإماراتي، وتنتظر الإدارة الزرقاء نهاية الموسم الحالي حتى تضع كامل احتياجات الفريق على طاولة الدراسة واستشارة الكثير من المختصين داخل أروقة النادي حتى يتمكن الفريق من الذهب بعيدا في بطولة آسيا والعودة إلى المنصات القارية والحفاظ على النجاحات والمكاسب التي حققها الموسم الحالي.
وظهرت أنباء أن الثنائي لاعب الوسط محمد الشلهوب والمهاجم ياسر القحطاني ربما يجددان عقديهما مع الهلال ولكن لفترة متفاوتة، عاماً للأول وعامين للثاني.
من جهة أخرى منحت إدارة نادي الهلال ممثلة بنائب الرئيس المهندس عبدالرحمن النمر ومسؤول الإدارة الاجتماعية العضوية الفاخرة من بطاقات “موج الهلال” لفئة “البلاتينيوم”؛ لرئيس نادي السيلية القطري عبدالله العيدة وهدية مماثلة للقطري غانم مفتاح من ذوي الإعاقة التي لم تمنعه من إثبات نفسه وتأديه العمرة على يديه.وفق “الرياض”.
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