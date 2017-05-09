علمت مصادر أن إدارة النصر تسعى لمنح لاعب الوسط الباراغوياني فيكتور ايالا ثلاثة أشهر من مرتباته المتأخرة حتى لايفسخ عقده الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل، وجاءت هذ التحركات بعد علمها برغبة ايالا فسخ عقده والتوقيع مع نادي سيرو بورتينو الباراغوياني.
ونجحت الإدارة الصفراء في شراء البطاقة الدولية لايالا الصيف الماضي من لانوس الارجنتيني مقابل مليوني دولار خلاف عقد اللاعب مع النصر بواقع مليون و500 ألف دولار في العام الواحد.
من جهة أخرى يعقد أمين عام النادي سلمان القريني اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لاستلام تقريره الفني النهائي ومطالباته بمبالغه المتأخرة التي تقدر بـ200 ألف دولار، ورفضه المغادرة إلى بلاده في الأيام الماضية لحين استلامه مستحقاته المتأخرة كافة.
من جهة ثانية قدمت إدارة النصر عرضها للاعب الوسط شايع شراحيلي في الايام القليلة المقبلة لتجديد عقده عامين. وفق “الرياض”.
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