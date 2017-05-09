عبر رئيس النادي الأهلي السابق وعضو شرفه الحالي ، الأمير فهد بن خالد عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأهلاوي ضد نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني بثنائية نظيفة وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ،متمنياً التوفيق للفريق في مبارياته المتبقية هذا الموسم.
وساند ودعم الأمير فهد بن خالد الفريق الكروي الأول بالملكي في معسكره قبل مباراة الحسم ضد الخصم الإيراني ،بجانب الأمير فيصل بن خالد ومجلس إدارة النادي الأهلي وحفزوا اللاعبين بالصورة المنشودة وكان لذلك أهمية كبيرة في تحقيقهم المستوى والنتيجة المنتظرة ضد ذوب أصفهان مساء الإثنين بالفوز بهدفي عبدالفتاح عسيري وأمير كردي وبلوغ دور الستة عشر بالبطولة الآسيوية.
قال الأمير فهد بن خالد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة الشهير ( تويتر ) عقب تأهل الملكي لدور الستة عشر آسيوياً : ” اللهم لك الحمد والشكر .. الف مبروك .. والله يوفق أهلينا في مبارياتنا القادمة إن شاء الله”.
ولاقت تلك التغريدة صدى واسع وكبير من جميع الأهلاويين الذين أثنوا وأشادوا بشدة به من جميع النواحي سواء بدعمه ومساندته الغير مستغربة للفريق أو دوره الهام المتواصل مع الملكي كرئيس للنادي بالسابق أو كعضو شرف حاليا ،وباركوا له الفوز والتأهل ،وتمنوا مواصلة مجهوداته وكذلك باقي أعضاء الشرف مع الفريق الكروي الأول لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين بعد حسم التأهل آسيوياً.وفق “أخبار 24”.
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