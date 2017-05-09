عثر الضابط بالدفاع المدني بمحافظة الليث الرائد سعيد القرني على مفقود الطائف “ضيف الله بن فهاد الجعيد”، ومن المقرر تسليمه لذويه بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.
وكان الرائد القرني شاهد “الجعيد” يتردد على أحد المجمعات التجارية، وقام بتصويره وأرسل الصورة لذويه للتحقق منه، وبعد أن تأكد أنه الشخص المفقود بادر بتسليمه لدوريات الأمن.
وكان صاحب محل جوالات في مركز المظليف بمحافظة القنفذة قد رصد المفقود “الجعيد” عبر كاميرا المحل وزوّد ذويه بالمقطع، الذين بدورهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة.
يشار إلى أن “الجعيد” يعاني اعتلالات نفسية تجعله لا يدرك طريقه، وفُقد عقب أدائه صلاة الجمعة يوم الثاني من شعبان الجاري بمركز الحوية شمال الطائف.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج