أعلنت قبل قليل بلدية محافظة الخرج عبر حسابها في قناة التواصل الاجتماعي تويتر بأن الشركة المتعهدة لعمل صيانة لأشارة اسواق المزرعة بدأت أعملها صباح اليوم و ستنتهي من الصيانة اليوم، و جاء نص ما تم نشره على النحو التالي:
إلحاقاً لما تم نشره سابقا بخصوص توجيه رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري لأحد الشركات المتعهده لعمل صيانة لأشارة أسواق المزرعة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة وتضرر الساكنين في أحياء شمال طريق الملك عبدالله توضح بلدية محافظة الخرج أن الشركة المتعهده بدأت اليوم
الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٨/١٣ العمل بصيانة الاشاره، وسوف يتم الانتهاء من الأعمال هذا اليوم ان شاء الله.
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