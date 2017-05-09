ألقت شرطة محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة أمس الإثنين القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، بعد أن قتل مواطناً آخر بإطلاق النار عليه.
وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن الجهات المختصة بشرطة الليث باشرت بلاغاً عن تعرض مواطن لطلق ناري، واتضح أن المجني عليه مواطن في العقد الثاني من العمر، وأنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مواطن آخر.
وأكد الناطق، أن الجاني ألقي القبض عليه وجرى التحفظ عليه، لاستكمال التحقيق معه، ومن ثم إحالة ملف قضيته إلى جهات الاختصاص، فيما حفظ جثمان القتيل في المستشفى.وفق “أخبار 24”.
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