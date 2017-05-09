أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن آلية التعامل بين المصارف والمواطن لا تزال كما هي، وأن الأخير هو الذي يتعامل مع البنك، ويحصل على التمويل، ويدفع الفوائد.
جاء ذلك تعليقاً على إقرار صندوق التنمية العقارية برنامج “تمويل بلا فوائد” للمواطنين الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، مشيراً إلى أن الصندوق لم يبرم أي اتفاقيات جديدة مع المصارف.
وقال حافظ إن الإجراءات والاتفاقيات المبرمة بين البنوك والصندوق لا تزال كما هي ولم تتغير، وإن ما حدث هو فقط تغير في آلية الدعم ومستحقيه، التي أعلنها الصندوق من قبل، التي ارتبطت بمستوى الدخل.
وأضاف بحسب “سبق” أن الصندوق العقاري هو الذي يحدد نسبة الدعم للمواطن.
وكان وزير الإسكان قد أصدر قبل أيام قراراً بتمويل المواطنين مستفيدي الصندوق العقاري الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، بغض النظر عن معيار عدد أفراد الأسرة، المطبق سابقاً.
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