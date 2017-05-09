وثق مقطع فيديو عملية نقل المعلومات عن تحركات العدو في الحد الجنوبي بعد رصدهم من قبل وحدة مختصة بالرصد والمتابعة للتحركات المعادية في الشريط الحدودي.
وأظهر المقطع تولي الوحدة مهمة المراقبة قبل أن ترصد عدداً من عناصر الميليشيات في منطقة جبلية وعرة عن طريق الكاميرات الليلية، فيتواصل أحد مسؤوليها مع القناصين المختصين، ويوجههم بإطلاق النار صوب العدو للقضاء عليه، مشيراً إلى إصابة أحد عناصر العدو.
وبيّن المقطع مدى حرص الجنود المرابطين على سرعة تنفيذ المهمات وتناقل المعلومات بينهم بدقة عالية.
وفق “أخبار 24”.
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