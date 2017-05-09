قدم طبيب سعودي يعمل بمستشفى الملك خالد العام بمدينة حائل، مبادرة تطوعية بتخصيصه 3 ساعات يومياً لخدمة كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمستشفى، ليقدم لهم استشارات طبية أو إعادة صرف أدوية، مقابل علبة ماء للمحتاجين.
وأوضح أخصائي الطب العام ويدعى خالد الطوالة وفقاً لـصحيفة “عين اليوم”، أنه بدأ هذا العمل التطوعي منذ 3 أشهر، وأن ما دفعه لذلك هو معاناة ومشقة كبار السن وبعض المرضى في الوصول للمستشفى تحت ظروف مختلفة كالعجز الصحي أو عدم تواجد شخص يتولى شؤون المريض.
وأضاف أنه يقدم تلك الخدمة بشكل تطوعي خارج ساعات العمل عبر تلقي الطلبات في تطبيق “سناب شات”، مؤكداً أنه لا يتقاضى مقابلاً مادياً عن عمله التطوعي، ولكنه يطلب ممن يقوم بخدمتهم بالتصدق بعلبة ماء للمحتاجين إن كان قادراً على ذلك، كاشفاً أنه يتلقى نحو 200 طلب يومياً.
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