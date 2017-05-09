كشف مصدر أمني في الحكومة اليمنية عن اعتقال استخبارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قيادياً حوثياً بارزاً يدعى “مصطفى حسين المتوكل”، لافتاً إلى أن المعتقل يتولى الإشراف على الملف الاقتصادي للانقلابيين، إضافة إلى احتفاظه بسجلَّ أسرارهم.
وأوضح المصدر، وفقاً لما أوردت صحيفة “الوطن”، أن استخبارات التحالف العربي تمكنت من اعتقال المتوكل في محافظة مأرب أثناء عودته من ألمانيا، مبيناً أنه اعتاد التنقل للخارج؛ لتنفيذ مهام خاصة بالميليشيات وجلب الدعم لهم.
وأشار إلى أن المتوكل، الذي يعمل أستاذاً بجامعة صنعاء، يعدّ أحد راسمي السياسات الاقتصادية للحوثيين، ويتولى ملفهم الاقتصادي بالكامل، علاوة على أنه يحظى بمكانة كبيرة لدى قياداتهم، ويحتفظ بأسرار كبيرة عنهم، ويعتبر بمثابة “الصندوق الأسود” للحوثيين، الذي يحوي كل البيانات والمعلومات والخطط والاستراتيجيات.
فيما أكد مصدر مقرب مما يسمى بـ”المجلس السياسي” في صنعاء، انقطاع الاتصال مع المتوكل منذ بضعة أيام، مما أثار مخاوف قادة الانقلابيين، خاصة أن لدى المتوكل 4 هواتف محمولة، جميعها مغلقة، كما أكد نجله، الباقر، أن الاتصالات مع والده انقطعت منذ عدة أيام، مشيراً إلى أن هناك أنباء عن اعتقاله بواسطة قوات الشرعية.
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