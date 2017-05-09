نشر الشيخ عائض القرني مقطع فيديو في حسابه بموقع “تويتر”، يظهر مشاركة مجموعة من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي رقصة العرضة مع عدد من قبائل عسير، في أجواء من الحماس والمرح.
وعلّق الشيخ القرني على مقطع الفيديو بقوله: “شكراً جزيلاً لقبائل عسير الهول على هذا الحماس الوطني الرائع”.
ولقي المقطع تداولاً كبيراً من قِبل المغردين الذين أشادوا بمساندة أهالي عسير للجنود المرابطين، والحرص على رفع معنوياتهم للذود عن الوطن.
وفق “أخبار 24”.
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