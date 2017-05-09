تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يوثق الاستعداد لموسم الحج من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة في عام 1350هـ الموافق 1932م، حيث ظهر في المقطع الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وهو يطوف حول الكعبة، ويشارك في غسلها ومعه أمير البحرين آنذاك.
ويصف مذيعٌ المشهد المصور في المقطع، مع شرحه لجميع تفاصيله، معرباً عن سعادته كون الفرصة سنحت للمصور بتوثيق الحجر الأسود عن قرب بكل وضوح، في لقطة وصفها بالنادرة.
وتحدث المذيع عن الملك عبدالعزيز وطوافه ومشاركته في غسل الكعبة بقوله إن جلالة عبدالعزيز آل سعود ومعه أمير البحرين وكبار رجال المملكة يطوفون حول الكعبة الشريفة قبل الاحتفال بغسلها، تمهيداً لإلباسها الكسوة، قبل الوقوف بصعيد عرفة.
وفق “أخبار 24”.
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