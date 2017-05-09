قال مصدر أمني، إن الجهات الأمنية بمحافظة تبوك، ألقت القبض على الجاني الذي نفذ جريمة سطو مسلح على محل مجوهرات بمحافظة ضباء وقتل رجل أمن.
وأضاف المصدر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجاني ألقي القبض عليه يوم أمس (الإثنين)، مشيراً إلى أن شرطة منطقة تبوك بصدد إصدار بيان حول عملية القبض على الجاني.
يذكر أن الهجوم المسلح على محل المجوهرات أسفر عن استشهاد الرقيب أول عطا الله بن سويلم الحويطي، كما تعرض البائع لإصابات بالغة لايزال يتلقى على إثرها العلاج في أحد المستشفيات.
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