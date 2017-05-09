عثر ذوو المفقود ضيف الله الجعيد، على مقطع فيديو يكشف عن وجوده في مركز “المظيلف” بمحافظة القنفذة، مشيرين إلى أن الفيديو التقط له من داخل محل لبيع الجوالات هناك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف منذ أكثر من أسبوع عمليات البحث عن المفقود “الجعيد”، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي فقد بعد أدائه صلاة الجمعة يوم الثاني من شعبان الجاري، بالحوية شمال الطائف.
وذكرت أسرة “الجعيد”، وفقاً لصحيفة “سبق”، أنها تقدمت ببلاغ لشرطة “المظيلف” بعدما وجدوا مقطع الفيديو، لافتين إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحالة بشكل فوري.
ويعاني المفقود من اعتلالات نفسية تجعله لا يدرك طريقه، وقد لقي خبر اختفائه تفاعلاً كبيراً من الأهالي في الطائف؛ حيث شكلوا فرقاً للبحث عنه، فيما رصدت أسرته مكافأة مالية لمن يعثر عليه.
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