روى عسكري سابق يُدعى نواف الرويلي كيف أنقذ النقيب شافي بن سعدون الشمري، قبل ٢٧ عامًا، أكثر من ٧٥ فردًا من حرس الحدود، ومعهم الرويلي نفسه، من الموت، داخل مركزهم شمال رفحاء.
وأوضح الرويلي أن الواقعة حدثت إبان أزمة الخليج الأولى عام ١٤١١هـ، عندما وقع اعتداء نفذه مسلحون عراقيون بأسلحة ثقيلة على مركز حرس الحدود، أثناء تواجده وباقي القوة داخل المركز.
وأضاف أنه قبل الهجوم، وكان الوقت شتاء، وفقًا لـ”سبق”، كان العمل يسير كالمعتاد في المركز، ثم تحولت الأجواء إلى عتمة وأصبحت الرؤية ضعيفة جدًا؛ بسبب كثافة الضباب، ليبدي قائد المركز النقيب الشمري قلقه؛ حيث أخذ يفكر مليًا، ثم طلب تقديم طعام العشاء إلى ما بعد صلاة المغرب مباشرة، وهو ما تم بالفعل.
وبيّن أن قائد المركز النقيب شافي الشمري، أمر جميع الأفراد بمغادرة المركز، قائلاً إن إحساسه لا يخيب، وإن الموقع سوف يتعرض للاعتداء تلك الليلة؛ حيث توجهوا بعدها إلى منطقة بديلة، حيث استراح الجنود وخلدوا إلى النوم في وجود الحراسة، فيما كان آخرون يعملون على أجهزة الإشارة.
وتابع الرويلي بأنه عند منتصف الليل، سمع الجميع أصوات دوي هائلة ومفزعة أيقظتهم من نومهم، وشاهدوا النيران والأدخنة تتصاعد من مقرهم الذي غادروه، بعد قصفه بواسطة عراقيين مستغلين سوء الأحوال الجوية، وفي الصباح توجهوا إلى المركز فوجدوه مهدمًا بعد تعرضه للقصف الشديد.
يُذكر أن النقيب شافي بن سعدون الشمري، عمل ضابطًا في بعض قطاعات حرس الحدود، وتقلد الكثير من المناصب والأوسمة حتى تقاعد عن العمل برتبة لواء، قبل نحو سنتين.
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