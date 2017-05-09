قررت شركة “كريم” منع قائدي مركباتها من مخاطبة الزبائن دون إذن مسبق، معتبرة تجاوز السائقين لهذا الشرط أمراً مخالفاً لسياستها، نافية في الوقت ذاته أن تكون الشركة لها صلة بالفيديو المتداول لأحد الزبائن وهو يستخدم الأرجيلة.
وأوضح مدير عام الشركة في المملكة، المهندس حاتم الكاهلي، أن هناك خدمات يقدمها قائدو مركباتها تعود إلى رغبة العميل، إضافة إلى أن اجتهادات السائقين بتقديم حلوى أو السماح للزبائن بتشغيل الموسيقى عبر سلك AUXلا تسبب لهم إزعاجاً مطلقاً.
وأضاف وفقاً لـ “الوطن” أن من سياسات “كريم” أن بدء قائد المركبة بالحديث مع الزبون دون حاجة مهنية يعتبر ممنوعاً، مشيراً إلى أن الشركة تطلق مئات الرحلات السريّة يومياً، يقوم بها “متسوّقون سريّون” لتقييم الخدمة.
ونفى الكاهلي أن يكون للشركة صلة بالمقطع المتداول مؤخراً، ويظهر فيه أحد الزبائن يستخدم “أرجيلة” داخل المركبة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بشركة كريم، وقد تم التحقق من ذلك.
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