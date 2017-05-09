أقام المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الخرج وبالتعاون مع شركة إل جي شاكر ممثله في الاستاذ عقيل العنزي ، ممثلاً عنها بتوظيف مجموعة من متدربي المعهد في قسم التبريد والتكييف .
حيث بدأ اللقاء معهم بشرح عن واجبات الموظف اتجاه الشركة ووجبات الشركة اتجاه الموظف وآلية التوظيف واستمع وأجاب الى استفسارات المتدربين .
ثم اجريت مقابلة شخصية لجميع متدربي قسم التبريد وتم توقيع العقود مع مجتازي المقابلة.
صرح بذلك مدير المعهد م.سمير بن عبدالله العسكر والذي ذكر ان وحدة التوظيف بالمعهد تعمل على ايجاد الفرص الوظيفية للخريجين وبشكل مستمر .كما قدم شكرة لثقة شركة ال جي شاكر بمخرجات المعهد من المتدربين المهرة .
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