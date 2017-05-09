رعى عميد الكلية التقنية بالخرج الاستاذ خالد بن عبيد الحربي المباراة النهائية لبطولة 14 لكرة القدم واللتي تقام بالكلية وكرم الفريق الفائز في المباراة فريق قسم التقنية الادارية بعد فوزة على قسم تقنية الحاسب الآلي التي أقيمت على ملعب الكلية وبحضور كل من مدير فرع ريادة بالخرج ومدير التدريب الاهلي ورؤساء الاقسام التدريبية بالكلية.
وسلم عميد الكلية كأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور وكيل خدمات المتدربين الأستاذ سعود الذياب على الفريق الفائز .
كما كان بين شوطي المباراة مسابقات و السحب على جوائز شارك فيها الجمهور وكان قد اقيم أوبريت كلنا جنود للوطن تعبيرا عن الولاء للقيادة الحكيمة ودعما لجنودنا البواسل المرابطين في حدود الوطن .
وفي نهاية التتويج اثنى عميد الكلية على البطولة الرياضية اللتي تهدف لإستثمار اوقات المتدربين فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة حيث يتم اكتشاف مواهبهم وصقلها من خلال نخبة متميزة من المدربين في مختلف المجالات حيث تقدم لهم منافسات رياضية في عدة العاب من اهمها كرة القدم. مشيرا الى ان النشاط الرياضي يعد من المطالب الأساسية التي يهدف له قسم النشاط بالكلية ولهذا له الاولية في انشطة وبرامج الكلية الموسمية .
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