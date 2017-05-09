افتتح دور ربع النهائي من بطولة الجوهرة الاولى مساء الأحد في لقائين جمع الاول ” ميلان و اولمبي اليمامة ” ، و الاخر ” فلومينيسي و المرنقي ” في يوم شهدتدشين كأس البطولة المقدم من صحيفة قضايا بين شوطي اللقاء الاول وسط حضور نائب المشرف العام على صحيفة قضايا و المجلس الاعلامي خالد مطلق و المستشارمحمد المعيقل نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشرق و الاعلامي نايف المصارير و اداري نادي التوباد الاستاذ حمدان القدان .
- نجح ميلان في عبور دور الثمانية بفوزه على اولمبي اليمامة بنتيجة ” ٤-١ ” حين انتفض أبناء الدلم في العشرين دقيقة الاخيرة من الشوط الثاني بدك شباك الاخربأربع أهداف ، سجل لميلان متعب دلش و عبدالله اليحيى ” هاترك ” فيما سجل لاولمبي اليمامة معاذ الزير ، و نال لاعب ميلان عبدالله اليحيى عبى نجومية المباراة و تسلم الجائزة من الاعلامي نايف المصارير .
- في المواجهة الثانية خطف فلومينيسي بطاقة التأهل لنصف النهائي على حساب المرنقي بركلات الترجيح ” ٧-٦ ” قبل ان يتعادلا سلبي بالأشواط الأصلية في لقاءتفوق فيه المرنقي في مجرياته حاول و كان الأقرب للتسجيل دون جدوه ، و عن نجومية اللقاء ظفر فيها خالد عسيري من فريق فلومينيسي.
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