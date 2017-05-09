ضمن فعاليات برنامج (التعلم الممتع) التطويري لمادة اللغة الإنجليزية، قامت طالبات الصف الأول والثاني ثانوي من الثانوية الحادية عشر والبالغ عددهن 100 طالبة ،بزيارة لمعهد مقلة العالي للتدريب لحضور ورشة تعليمية تحت عنوان (Amazing journey رحلة مذهلة )، وذلك يوم الثلاثاء 14/ 7/ 1438هـ ، للمدربة أ/ نوف الشلوان ، تحت إشراف قائدة المدرسة أ/ مشاعل النفيعي ، رافقت الطالبات في الزيارة معلمات المادة أ/ منيرة العبيدي ،أ/ مشعاء الدوسري،أ/ كميلة العنزي، اشتملت الورشة على استراتيجيات تعلم المحادثة الإنجليزية والفروق اللفظية وعروض تحفيزية لطرق المحادثة .
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فعاليات برنامج (التعلم الممتع) التطويري لمادة اللغة الإنجليزية
فعاليات برنامج (التعلم الممتع) التطويري لمادة اللغة الإنجليزية
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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