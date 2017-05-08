توفي أحد أفراد إدارة الدفاع المدني في محافظة رنية مساء أمس الأحد إثر تعرضه لصاعقة رعدية أثناء تحدثه على الجوال، فيما شيعت جموع غفيرة يتقدمهم مدير الإدارة جثمانه لمثواه الأخير.
وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني، وفقا لـ “سبق”، قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض مواطن لصاعقة رعدية في منطقة صحراوية، تقع على طريق “بيشة – الرين”، وفور وصولهم لموقع البلاغ برفقة الجهات الأمنية والإسعافية تبين أن المتوفى زميلهم العريف فيصل بن عون السبيعي الذي كان يطمئن على ماشيته في تلك المنطقة.
من جهته، نعى مدير إدارة الدفاع المدني في رنية العقيد هاني الزرقي، الفقيد السبيعي، حيث تقدم جموعا غفيرة من زملائه من ضباط وأفراد لتوديع الفقيد لمثواه الأخير في مقبرة رنية الرئيسية، بعد أن أُديت الصلاة عليه ظهرًا بجامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بالمحافظة.
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