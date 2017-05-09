كشفت شرطة منطقة الرياض اليوم (الاثنين)، عما صاحب دخول وخروج امرأة إلى إحدى المدارس الابتدائية، شرق العاصمة الرياض برفقة ابنتيها، من اشتباه في كيس بلاستيك تركته عند خروجها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه ورد صباح اليوم (الاثنين)، بلاغٌ لدوريات الأمن من حارس إحدى المدارس الابتدائية شرق العاصمة الرياض، عن اشتباهه في دخول امرأه ترافقها طفلتان، 5 و6 سنوات، إلى المدرسة بدعوى تسجيلهن بها.
وأضاف أن الحارس ذكر في البلاغ أن المرأة خرجت من المدرسة تاركة كيسا بلاستيكيا في فناء المدرسة الخارجي، ما أثار الشبهة، والريبة وسبب حالة من الهلع لدى المعلمات والطالبات بالمدرسة، وأنه جرى على الفور تمرير البلاغ للأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح أنه بمباشرة موقع البلاغ، وبالكشف على الكيس، اتضح أنه يحتوي على شريط لاصق فقط، وليس فيه ما يدعو للريبة، وتم التأكد من أن الوضع طبيعي وآمن تمامًا.
وأشار أنه بضبط إفادة قائدة المدرسة، أفادت أن ما صاحب خروج المرأة، أثار الريبة، ما دفع إدارة المدرسة إلى إشعار الجهات الأمنية، مؤكدة سلامة جميع الطالبات وعدم وجود أي حالة هلع أو تدافع بينهن، ما لزم توضيحه منعًا لأي إشاعة أو معلومات مغلوطة.
وفق “أخبار 24”.
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